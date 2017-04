Eishockey-News: Vancouver und Los Angeles feuern ihre Trainer

Luca Sbisa und Sven Bärtschi kriegen in der NHL einen neuen Trainer. Die Canucks trennen sich nach Abschluss der Regular Season von Willie Desjardins. Auch die Kings entlassen ihren Coach.

Nach Abschluss der Regular Season in der NHL trennten sich die Vancouver Canucks, bei denen Luca Sbisa und Sven Bärtschi unter Vertrag stehen, von ihrem Trainer Willie Desjardins. Vancouver stellte in dieser Saison das zweitschwächste Team in der Western Conference und verpasste die Playoffs deutlich.

Einen radikalen Schnitt machten die Los Angeles Kings, die zum dritten Mal in Folge die Playoffs verpassten. Sie entliessen nicht nur Coach Darryl Sutter, der seit 2011 im Amt war, sondern auch ihren General Manager Dean Lombardi, der seit 2006 die Geschicke der Franchise leitete. Mit dem Duo feierten die Kings 2012 und 2014 die einzigen Stanley-Cup-Siege ihrer Geschichte.