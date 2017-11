Hischier skort bei Devils-Sieg dreifach

Heute, 7:40 Uhr

Zum 2. Mal sind Nico Hischier in einem NHL-Spiel drei Skorerpunkte gelungen. Bei New Jerseys 7:5-Erfolg in Chicago schoss der Walliser ein Tor und leistete zu zwei weiteren die Vorarbeit.

Hischiers Tor gegen Chicago 0:15 min, vom 13.11.2017 Nico Hischier trifft nach fast einmonatiger Durststrecke wieder

Mirco Müller kehrt nach einem Check nicht mehr aufs Eis zurück Vor dem Spiel in Chicago hatte Nico Hischier ein riesiges Kompliment erhalten. Legende Wayne Gretzky schrieb dem kanadischen TV-Analysten Ken Daneyko eine Nachricht mit den Worten: «Sag der Nummer 13, dass ich es liebe, ihm zuzuschauen.» Von Gretzkys Lob beflügelt? Auf das Lob liess der Schweizer Nummer-1-Draft bei den Blackhawks eine starke Vorstellung folgen. In der 27. Minute glich Hischier die Partie mit einem Schuss aus dem Slot zum 4:4 aus – es war sein 3. Tor in der NHL, nachdem er am 19. Oktober mit einem Doppelpack geglänzt hatte. Bild in Lightbox öffnen. Zweitbester Spieler des Abends Gut 5 Minuten später liess sich Hischier bei der erstmaligen Führung der Devils durch Taylor Hall einen Assistpunkt gutschreiben. Auch am letzten Treffer des Abends war der 18-jährige Walliser beteiligt, sodass er hinterher zum zweitbesten Akteur der Partie hinter Teamkollege Miles Wood gewählt wurde. Wood traf in Chicago gleich dreimal. Die Blackhawks hatten nach 17 Minuten mit 4:1 geführt, danach trafen die Devils bis zur 2. Drittelspause fünfmal und siegten am Ende 7:5. Müller nach Check ausgefallen Unerfreulich verlief das Gastspiel für Mirco Müller, den zweiten Schweizer in den Reihen New Jerseys. Der 22-jährige Verteidiger kehrte nach einem Check von Chicagos John Hayden in der 2. Minute nicht mehr aufs Eis zurück. Im kalifornischen Duell im Staples Center ging Timo Meier mit den San Jose Sharks als Sieger hervor. Bei den Los Angeles Kings resultierte ein 2:1-Erfolg. Der Stürmer aus Herisau stand 9:23 Minuten auf dem Eis, blieb aber ohne Skorerpunkt. Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 13.11.2017, 07:30 Uhr

sda/sas