Initialzündung und Schlusspunkt – Sbisa skort doppelt

Die Vegas Golden Knights sind in der NHL zum 10. Saisonsieg gekommen. Luca Sbisa spielte zu Hause beim 5:2 gegen Winnipeg gross auf und steuerte 2 Skorerpunkte bei.

1. Saisontor: Sbisa zieht einfach mal ab 0:18 min, vom 11.11.2017

Luca Sbisa brach in Nevada den Bann. Und zwar gleich in doppelter Hinsicht:

Er lancierte in der 7. Minute mit seinem Führungstreffer die Partie so richtig. Der Verteidiger wuchtete nach einem Rückpass von David Perron den Puck mittels Direktabnahme herrlich ins Netz.

Und der 27-Jährige erzielte bei seinem 16. Einsatz für die neue NHL-Franchise sein Premierengoal in dieser Saison.

Sbisa hatte noch mehr zu bieten in dieser Partie. So steuerte er zum 5:2-Schlusspunkt durch William Karlsson (57.) in Unterzahl einen Assist bei.

Insgesamt ein doppeltes Trio

Wie Sbisa buchten auch Karlsson, der zudem für das 3:1 zu Beginn des mittleren Abschnitts besorgt gewesen war, und Perron je 2 Skorerpunkte. Der Kanadier Perron erhöhte nach der Vorlage für Sbisa knapp 9 Minuten später auf 2:0.

Durch den ungefährdeten Erfolg gegen Winnipeg festigten die Golden Knights den 2. Platz in der Pacific Division.