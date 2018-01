Jackpot Golden Knights – Las Vegas mischt die NHL auf

In der NHL ist Halbzeit in der Regular Season. Die grosse Überraschung ist bisher Las Vegas. Die Golden Knights sind auf bestem Weg, die Rekorde purzeln zu lassen.

Viel wurde vor der neuen NHL-Saison über das neu geschaffene Team in Las Vegas spekuliert. Niemand wusste so recht, was die Golden Knights zu leisten imstande sind. Die Zahlen nach der Hälfte der Qualifikation sind verblüffend.

Leader im Westen

Mit 60 Punkten aus 41 Spielen sind die Golden Knights hinter Tampa zurzeit das zweitbeste Team der Liga. Die Western Conference führt der Klub um Luca Sbisa mit einer Bilanz von 29-10-2 an.

Las Vegas könnte das erste Team seit 1967 sein, dass in seiner Premieren-Saison die Playoffs erreicht.

Bestes Heimteam

Der 2:1-Sieg über die Rangers in der Nacht auf Montag war bereits der 18. Heimerfolg im 21. Spiel. Kein anderes NHL-Team weist eine bessere Heimbilanz auf.

Der Rekord von gewonnen Heimspielen eines «Expansion-Teams» liegt bei 22 (Hartford Whalers, 1979/80).

Erfolgreichstes «Expansion-Team?»

In der Saison 1993/94 holte Florida in seiner ersten Saison rekordhohe 83 Punkte.

Bei noch 41 ausstehenden Spielen fehlen Vegas bis zu dieser Marke noch 23 Punkte.