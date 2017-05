Josi trifft zum Sieg – Nashville führt wieder

Nashville hat im Final der Western Conference wieder die Führung übernommen. Die Predators gewannen zuhause gegen Anaheim dank Roman Josi mit 2:1.

Der Siegtreffer von Roman Josi 0:10 min, vom 17.5.2017

Matchwinner: Roman Josi trifft 2:43 Minuten vor Schluss zum Sieg

Roman Josi trifft 2:43 Minuten vor Schluss zum Sieg Ungeschlagen: Nashville gewinnt auch das 6. Playoff-Heimspiel und führt gegen Anaheim in der Serie mit 2:1

Nashville gewinnt auch das 6. Playoff-Heimspiel und führt gegen Anaheim in der Serie mit 2:1 Heimspiel: Die nächste Partie findet in der Nacht auf Freitag erneut in Nashville statt

In der 58. Minute gab es in der Bridgestone Arena von Nashville kein Halten mehr. Josi schoss die Predators in Überzahl zum Sieg. Der Berner Verteidiger nutzte eine kurze Orientierungslosigkeit von Anaheim-Keeper John Gibson und traf nach einem Abpraller zum 2:1.

« Der Weg ist noch weit. » Roman Josi



Es war bereits der 5. Playoff-Treffer von Josi. Kein anderer Verteidiger in der Liga hat in der entscheidenden Phase dieser Saison mehr getroffen als er. «Es ist ein super Gefühl. Es war eine wichtige Partie und wichtiges Tor für uns», freute sich Josi. «Wir haben ein sehr gutes Spiel gezeigt und viele Chancen kreiert. Aber der Weg ist noch weit.»

Josi: «Wir haben ein sehr gutes Spiel gezeigt» 1:12 min, vom 17.5.2017

Partie im Schlussdrittel gedreht

Nashville hatte die Wende in der Partie erst im Schlussdrittel eingeläutet. Knapp 4 Minuten waren im 3. Abschnitt gespielt, als Filip Forsberg zum ersehnten Ausgleich traf. Zuvor waren die Predators vergeblich einem Rückstand hinterher gerannt.

Nashville gibt den Ton an

Trotz des klaren Schussverhältnisses von 28:13 lagen die «Preds» nach 40 Minuten hinten. Corey Perry schoss die Ducks in der 36. Minute in Überzahl in Front. Nashville liess sich aber nicht aus der Ruhe bringen und powerte weiter – und wurde durch Josi spät belohnt.

Weber: «Am Schluss zählt der Sieg» 1:37 min, vom 17.5.2017

