Kein Schweizer am All-Star-Game

Das jährliche All-Star-Game der NHL geht ohne Schweizer Beteiligung über die Bühne. Weder Roman Josi noch Nico Hischier schafften den Sprung in die Rosters.

Keine Schweizer, aber viel Klasse am diesjährigen All-Star-Game der NHL, das am 28. Januar in Tampa Bay über die Bühne geht.

Atlantic: Heimvorteil?

Gleich 4 Spieler von Tampa Bay dürfen im Heimstadion antreten. Angeführt von Lightning-Captain Steven Stamkos (5. Teilnahme) darf zum 2. Mal in Folge auch Torontos Auston Matthews auf Torjagd gehen.

Atlantic Division Goalie

Andrei Vasilewski (Tampa Bay)

Carey Price (Montreal)

Verteidiger Erik Karlsson (Ottawa)

Victor Hedman (Tampa Bay)

Mike Green (Detroit)

Stürmer Steven Stamkos (Tampa Bay)

Auston Matthews (Toronto)

Brad Marchand (Boston)

Nikita Kutscherow (Tampa Bay)

Jack Eichel (Buffalo)

Aleksander Barkov (Florida)



Metropolitan: 2 Stanley-Cup-Sieger

Von Meister Pittsburgh wurden Sidney Crosby und Kris Letang von der NHL ins All-Star-Team der Metropolitan gewählt. Viel Prominenz ist auch bei den Keepern mit Braden Holtby und Henrik Lundqvist vertreten.

Metropolitan Division Goalie

Henrik Lundqvist (New York Rangers)

Braden Holtby (Washington)

Verteidiger Kris Letang (Pittsburgh)

Seth Jones (Columbus)

Noah Hanifin (Carolina)

Stürmer Josh Bailey (New York Islanders)

John Tavares (New York Islanders)

Alex Owetschkin (Washington)

Taylor Hall (New Jersey)

Claude Giroux (Philadelphia)

Sidney Crosby (Pittsburgh)



Central: Nicht der Captain als Captain

Hier heisst der Captain P.K. Subban – Teamkollege von Roman Josi. Der Schweizer Captain von Nashville wurde indes nicht berücksichtigt und muss auf seinen 2. Auftritt nach 2016 warten.

Central Division Goalie

Connor Hellebuyck (Winnipeg)

Pekka Rinne (Nashville)

Verteidiger John Klingberg (Dallas)

Alex Pietrangelo (St. Louis)

P.K. Subban (Nashville)

Stürmer Patrick Kane (Chicago)

Nathan MacKinnon (Colorado)

Brayden Schenn (St. Louis)

Tyler Seguin (Dallas)

Eric Staal (Minnesota)

Blake Wheeler (Winnipeg)



Pacific: 2 «alte Neue»

Mit 2 Spielern ist auch die neue Franchise aus Las Vegas vertreten. Keeper Marc-Andre Fleury und Stürmer James Neal sind mit 3 Teilnahmen jedoch schon «alte Hasen».