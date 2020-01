Nashville reichte gegen Winnipeg (ohne Luca Sbisa) ein einziges Törchen zum Sieg. Dieses fiel bereits nach 12 Minuten: Winnipegs Adam Lowry spielte einen fatalen Fehlpass, Nashvilles Yakov Trenin bediente Kyle Turris, der problemlos einnetzte.

Josi trifft leeres Tor nicht

Als Winnipeg in der Schlussphase auf den Ausgleich drückte und seinen Torhüter durch einen 6. Feldspieler ersetzte, besass Predators-Captain Roman Josi die Chance zum 2:0. Der Schweizer, der in Nashvilles erster Verteidigungs-Linie an der Seite von Yannick Weber spielte, verpasste mit seinem Befreiungsschlag aber das leere Tor.

Zuvor waren Josi seit dem 16. Dezember in 12 aufeinanderfolgenden Partien 20 Skorerpunkte gelungen. Nach 44 Saisonspielen steht der Berner Verteidiger bei 46 Punkten (14 Tore, 32 Assists). Damit ist er hinter Washingtons John Carlson der zweitproduktivste Verteidiger der Liga.

Saros mit 1. Shutout der Saison

Dass er gegen die Winnipeg Jets trotz über 27 Minuten Eiszeit nicht gepunktet hat, dürfte Josi angesichts des Resultats egal sein. Für die ausserhalb der Playoff-Ränge klassierten Predators war es der 2. Sieg im 3. Spiel unter dem neuen Cheftrainer John Hynes.

Der finnische Goalie Juuse Saros feierte mit 28 Paraden seinen 8. Shutout in der NHL, den ersten in dieser Saison.

Devils entlassen Manager Ray Shero Die New Jersey Devils kamen zum 2. Überraschungssieg in Folge. Nach dem 5:1 gegen Washington schlug das Team um Nico Hischier Tampa Bay mit 3:1. Dass bei den Devils dennoch einiges nicht zum Besten bestellt ist, zeigte in der Nacht auf Montag die Entlassung von General Manager Ray Shero. Der 57-Jährige musste seinen Posten nach gut viereinhalb Jahren räumen.

Resultate Übersicht NHL

Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 10.01.2020 06:05 Uhr