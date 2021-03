Legende: Da war die Welt der Blackhawks noch in Ordnung Philipp Kurashev erzielt das 1:0 gegen Tampa Bay. Keystone

Trotz Toren der Schweizer Philipp Kurashev und Pius Suter hat Chicago in der NHL die 13. Niederlage im 26. Saisonspiel kassiert. Die Blackhawks unterlagen den Tampa Bay Lightning nach anfänglicher 3:0-Führung zuhause mit 3:6.

Suter Nummer-1-Rookie

Kurashev eröffnete das Skore in der 11. Minute mit einem Backhand-Schuss. Für den Berner war es der 6. Saisontreffer. Sogar sein 8. Tor erzielte Suter. Der Zürcher traf in der 24. Minute zum 3:0. Kein anderer NHL-Rookie hat in dieser Spielzeit öfter eingenetzt.

Danach drehten die Gäste aber auf. Bis zur 37. Minute führten sie schon 4:3, im Schlussdrittel trafen sie erneut doppelt. Grosse Figur bei Tampa war Yanni Gourde mit 2 Toren und 2 Assists.