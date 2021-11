Nach der 0:4-Klatsche in Anaheim machte der Captain der New Jersey Devils keinen Hehl aus seiner Enttäuschung.

Nach 0:4 in Anaheim

Legende: Kommt noch nicht auf Touren Nico Hischier hat in 8 Spielen erst 1 Tor und 2 Assists verbucht. Keystone

«Wir haben kein Selbstvertrauen», meinte ein sichtlich angefressener Nico Hischier an der Medienkonferenz nach dem Spiel. Soeben hatten seine Devils in Anaheim 0:4 verloren. Es habe die Intensität und auch die Mentalität gefehlt, meinte der Nummer-1-Pick von 2017 weiter. Kurz: «Alles muss besser werden.»

Vor allem in den Special Teams war der Wurm drin. Während Anaheim zweimal im Powerplay und einmal sogar in Unterzahl traf, blieben die Devils in 5 Überzahl-Situationen ohne Tor.

Wir müssen auch mal einen ‹dreckigen› Treffer erzielen.

«Im Powerplay müssen wir den Unterschied machen. Das war einfach nicht gut genug. Wir nehmen es zu leicht, kämpfen zu wenig. Wir müssen mehr Pucks aufs Tor kriegen und auch mal einen ‹dreckigen› Treffer erzielen, damit das Selbstvertrauen zurückkommt», so Hischier.

New Jersey liegt nach 3 Niederlagen aus den letzten 4 Spielen nur auf Platz 6 der Metropolitan Divison. Nun gelte es, zusammenzustehen und für einander zu gehen, fordert Hischier. Am Freitag und Samstag stehen 2 weitere Spiele in Kalifornien bei den Kings und Sharks auf dem Programm. «Da brauchen wir ein besseres Spiel.»