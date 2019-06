Für die Boston Bruins gab es nach der 1:2-Heimniederlage gegen die St. Louis Blues einiges zu Verdauen. Vor allem ein nicht geahndetes Foul durch Tyler Bozak an Noel Acciari vor dem 2:0 aus Sicht der Gäste beschäftigte die Boston-Akteure noch lange nach dem Spiel.

Bozak fuhr von hinten in Acciaris Beine und brachte den Boston-Akteur, der an der Bande am Puck war, zu Fall. Sekunden später folgte das 2:0 für St. Louis; Acciari kehrte nicht mehr aufs Eis zurück. Bozak verteidigte sich: «Es war nur ein Kampf um den Puck. Ich sah den Puck und setzte ihm nach. Ich weiss ehrlich gesagt nicht genau, was passiert ist.»

Es hatte einen grossen Einfluss aufs Spiel.

Acciari bezeichnete die Szene als «verpassten Pfiff auf der grössten Bühne des Eishockeys». Boston-Coach Bruce Cassidy war ausser sich vor Wut. «Die Szene ereignete sich direkt vor den Offiziellen. Es ist krass. Es hatte einen grossen Einfluss aufs Spiel.»