Legende: Gehört zum NHL-Kader der Chicago Blackhawks Philipp Kurashev. imago images

NHL: Kurashev reist mit Blackhawks nach Edmonton

Der Re-Start in der NHL kommt immer näher. Die 24 Teams, die noch im Rennen um den Stanley Cup sind, haben ihre Reisen an die beiden Spielorte Edmonton (Western Conference) und Toronto (Eastern Conference) angetreten. Bei Chicago mit an Bord ist auch Philipp Kurashev. Der 20-jährige Schweizer ist etwas überraschend einer der 17 nominierten Stürmer im Kader der Blackhawks. Kurashev kam in der NHL bisher noch nie zum Einsatz. In dieser Saison absolvierte er 36 Spiele für die Rockford Icehogs, das Farmteam der Blackhawks, in der AHL. Dabei buchte Kurashev 19 Skorerpunkte (7 Tore). Chicago bekommt es in der Qualification Round ab dem 1. August mit den Edmonton Oilers zu tun.