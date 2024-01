Legende: Erst 3 Spieler erzielten mehr Punkte als er Luka Doncic. Keystone/AP Photo/Mike Stewart

NBA: Doncic mit historischer Leistung

Clint Capela und die Atlanta Hawks mussten in der Nacht auf Freitag hilflos der Show von Luka Doncic zuschauen. Der Dallas-Mavericks-Star erzielte beim 148:143-Sieg ganze 73 Punkte und führte sein Team quasi im Alleingang zum Auswärtssieg. Der 24-jährige Slowene verewigte sich damit in den Bestenlisten der NBA, es ist die vierthöchste Ausbeute in der Geschichte der Liga. Der Genfer Center Capela kam bei der 4. Atlanta-Niederlage in Folge auf 10 Punkte und 8 Rebounds.

NHL: Fiala mit dem Ehrentreffer

In der NHL stand in der Nacht auf Samstag aus Schweizer Sicht einzig Kevin Fiala im Einsatz. Der St. Galler erzielte zwar sein 12. Saisontor und schloss damit zu Roman Josi auf, der mit 42 Punkten die Schweizer Rangliste 2023/24 anführt. Trotzdem dürfte Fiala das Eis mit hängendem Kopf verlassen haben: Seine Los Angeles Kings verloren mit 1:5 gegen die Colorado Avalanche und hatten auswärts wenig zu melden. Bei der 13. Kings-Niederlage aus den letzten 15 Spielen war das 3:1 durch Fiala, der im Powerplay mit einem Slap Shot traf, ein einsames Highlight.