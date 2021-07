Legende: Spielen unter anderen neu bei den Kraken Jordan Eberle, Chris Driedger, Brandon Tanev, Jamie Oleksiak, Haydn Fleury und Mark Giordano (v.l.n.r.). Keystone

Seattles Team für die 1. Saison steht

In der Nacht auf Donnerstag hat die neue NHL-Franchise Seattle Kraken ihr Team zusammengestellt. Es ist eine Mischung aus Erfahrung und Jugend. Als Topzugang kommt Mark Giordano von den Calgary Flames. Der 37-Jährige, der es auf fast 1000 NHL-Spiele bringt, soll laut Coach Dave Hakstol «der Anführer» sein. Mit Jordan Eberle (N.Y. Islanders/799 NHL-Spiele) und Adam Larsson (Edmonton/603) wurden zwei weitere erfahrene Top-Spieler verpflichtet. Die beiden Schweizer Nino Niederreiter (Carolina) und Dean Kukan (Columbus), die von ihren Teams nicht geschützt wurden für den Draft, sind nicht gezogen worden. Hier, Link öffnet in einem neuen Fenster finden Sie den kompletten Expansion Draft der Kraken.

Saison mit Olympia-Pause – aber ohne Garantie

Der Spielplan für die kommende Saison enthält eine Pause vom 5. bis 22. Februar 2022. Dennoch gibt die NHL keine Garantie ab, dass die Spieler an den Olympischen Winterspielen in Peking teilnehmen werden können. Schon die letzten Olympischen Spiele 2018 in Pyeongchang fanden ohne die Akteure aus der besten Eishockey-Liga der Welt statt, weil die NHL keine Olympia-Pause eingelegt hatte.