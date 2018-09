Die San Jose Sharks haben von den Ottawa Senators Erik Karlsson verpflichtet, der in Kalifornien neu Teamkollege von Timo Meier ist. Im Tauschgeschäft für den 28-jährigen Schweden, der noch einen Vertrag bis Ende Saison 2018/19 besass, wechselten gleich 4 Spieler zu den kanadischen Hauptstädtern. Karlsson gehört zu den besten NHL-Offensiv-Verteidigern. In 675 Partien verzeichnete er 555 Skorerpunkte (132 Tore).

Austin Watson wurde von der NHL wegen häuslicher Gewalt für 27 Ligaspiele gesperrt. Der 26-Jährige verpasst mit den Nashville Predators damit fast ein Drittel der Regular Season. «Der Entscheid ist notwendig und entspricht der festen Überzeugung der NHL, solches Verhalten nicht zu tolerieren», sagte NHL-Chef Gary Bettman.

Der Teamkollege von Roman Josi, Kevin Fiala und Yannick Weber wurde im Juni nach der Auseinandersetzung an einer Tankstelle festgenommen. Anschliessend gab er zu, seine Freundin gestossen und ihr damit mehrere Blutergüsse zugefügt zu haben.

Legende: Fügte seiner Freundin Blutergüsse zu Austin Watson Keystone

Stürmer Victor Rask fehlt den Carolina Hurricanes bis auf Weiteres aufgrund eines Küchenunfalls. Der Schwede schnitt sich mit einem Messer so heftig in zwei Finger seiner rechten Hand, dass er operiert werden musste. Das Trainingslager des Teams ohne den 25-jährigen Center hatte am Donnerstag und damit einen Tag früher als geplant begonnen. Grund dafür ist der Hurrikan Florence.

