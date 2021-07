Legende: Werden wieder mehr Spiele bestreiten Roman Josi und die Nashville Predators. Keystone

Rückkehr zu normalem Spielplan

Die NHL plant für die kommende Saison eine Rückkehr zu einem normalen Spielplan mit 82 Partien für jedes Team. Das teilten die Liga-Verantwortlichen den General Managern der 32 Teams mit. In der letzten Saison waren aufgrund der Corona-Pandemie nur 56 reguläre Saisonspiele angesetzt gewesen. Nun soll wieder jedes Team mindestens zweimal gegen jedes andere Team der Liga spielen, zudem soll wieder die alte Divisionseinteilung gelten. Lediglich die Arizona Coyotes werden in die Central Division umziehen, um in der Pacific Division Platz für das neue Team Seattle Kraken zu schaffen. Weil noch nicht klar ist, ob die NHL ihre Spieler zu den Olympischen Spielen 2022 in Peking abstellt, sind zwei Spielplan-Versionen in Arbeit.