New Jersey muss sich in Seattle 3:4 n.V. geschlagen geben. Philipp Kurashev gelingt beim 4:1-Sieg Chicagos ein Treffer.

Legende: Sicherte seinem Team noch einen Punkt Nico Hischier. Keystone/AP Photo/John Froschauer

Nach 5 Siegen in Folge musste New Jersey in Seattle einen Rückschlag hinnehmen. Der Schweizer Captain Nico Hischier rettete sein Team mit dem 21. Saisontor 74 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit zwar noch in die Verlängerung, dort gelang dem Schweden Andre Burakovsky nach 1:10 Minuten aber das Siegtor zum 4:3 für die Kraken.

Kurashev legt nach

Philipp Kurashev feierte mit Chicago einen 4:1-Sieg in Philadelphia. Der Schweizer traf in der Schlussminute zum Endstand ins leere Tor. Für den 23-jährigen Stürmer war es das 7. Saisontor. 2 Tage zuvor hatte er beim Sieg gegen die Buffalo Sabres mit einem Treffer und 2 Assists geglänzt.

Für Chicago war es der 5. Sieg aus den letzten 6 Partien. Der Rückstand auf einen Playoff-Platz (21 Punkte) ist für den Letzten der Western Conference trotz der jüngsten Aufwärtstendenz dennoch kaum mehr wettzumachen.

Pius Suter feierte mit Detroit einen 3:2-Sieg in Las Vegas. Niederlagen setzte es für Nashville (mit Josi und Niederreiter), Los Angeles (mit Fiala), Arizona (mit Moser) und Columbus (mit Berni) ab.