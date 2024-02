Legende: Blieb ohne Skorerpunkt Timo Meier. Imago/USA Today Network

Die New Jersey Devils können gegen die Tampa Bay Lightning einfach nicht gewinnen. Im 3. Direktduell resultierte bei Akira Schmids Comeback die 3. Niederlage, diesmal im heimischen Newark mit 1:4. Das einzige Devils-Tor erzielte Tyler Toffoli im Powerplay zum zwischenzeitlichen 1:2.

Brandon Hagel und der überragende Nikita Kucherov (4 Skorerpunkte) machten die Sache im Schlussdrittel klar. Der Berner Keeper Schmid, der zuletzt am 21. Dezember in der NHL eingesetzt worden war, zeigte 23 Paraden (Abwehrquote: 88,5 Prozent). Nico Hischier und Jonas Siegenthaler verzeichneten eine Minus-1-Bilanz, Timo Meier kam mit einem «Nuller» davon. Durch die 3. Pleite aus den letzten 4 Spielen droht New Jersey den Anschluss an die Playoff-Plätze zu verlieren.