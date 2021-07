«Release the Kraken!» – Seattle betritt die Bühne

Legende: Die Seattle Kraken werden Teil der NHL Im Bild: Bill Daly, stellvertretender Kommissar der Liga. Getty Images/archiv

Bis zum Beginn der NHL-Saison dauert es noch einige Monate, doch zumindest in der «Emerald City» dreht sich in der Nacht auf Donnerstag alles um Eishockey. Mit der neu geschaffenen Franchise Seattle Kraken betritt Organisation Nummer 32 die grosse Eishockey-Bühne in Nordamerika.

Mit dem Expansion Draft in der Stadt ganz im Nordwesten der USA kann die Franchise ihr erstes Team der Geschichte zusammenstellen. Folgende Regeln gelten:

Ausser von den Golden Knights dürfen die Kraken von jedem bestehenden NHL-Team einen ungeschützten Spieler wählen.

Die Franchise muss mindestens 14 Stürmer, 9 Verteidiger und 3 Goalies draften, 20 Spieler müssen im Minimum nächste Saison einen laufenden Vertrag haben.

Die Lohnsumme des Teams muss zwischen 60,2 und 81,5 Millionen US-Dollar liegen.

Mit Spielern wie Montreal-Torhüter Carey Price, St. Louis-Flügel Vladimir Tarasenko oder Calgary-Verteidiger Mark Giordano sind einige interessante Figuren verfügbar. Mit Nino Niederreiter und Dean Kukan könnten auch zwei Schweizer gedraftet werden.