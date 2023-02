Legende: «Arbeit» gegen den Mann Pius Suter (r.) gegen Ottawas Tim Stüzle. Keystone/AP/Sean Kilpatrick

Die Partie hatte für Detroit und Pius Suter gut begonnen. Am Spielzug zur 1:0-Führung war der Schweizer Stammspieler beteiligt. Der 26-jährige Zürcher steht nun nach 56 Partien bei 18 Skorerpunkten (11 Tore/7 Assists).

Detroit kassierte im 2. Drittel innert sechs Minuten vier Tore und kam so vom Kurs ab, am Ende setzte es ein 2:6 ab. Die Mannschaft aus dem Bundesstaat Michigan kann umgehend Revanche nehmen. In der Nacht auf Mittwoch spielt sie erneut gegen die Senators.

Malgins Avalanche weiter in Topform

Colorado Avalanche mit Denis Malgin gelang der sechste Sieg in Serie, diesmal mit 3:0 gegen den Western-Conference-Leader Vegas Golden Knights. Allzu grossen Anteil am Erfolg hatte der in Biel aufgewachsene Stürmer allerdings nicht. Malgin stand bloss 8 Minuten auf dem Eis. Die Mannschaft aus Denver führt nun die Tabelle nach Verlustpunkten sogar an.

Die Chicago Blackhawks verloren auswärts ohne Philipp Kuraschev das Keller-Duell gegen die Anaheim Ducks 2:4.