Legende: Verwertet den entscheidenden Penalty Timo Meier. Getty Images/Justin Berl

New Jersey schlägt Pittsburgh 3:2 nach Penaltyschiessen. Timo Meier verwertet seinen Versuch.

Nino Niederreiter trifft und feiert mit Winnipeg beim 3:0 gegen Carolina den 7. Sieg in Folge.

Jonas Siegenthaler fällt bei den Devils im 1. Drittel verletzt aus.

Die New Jersey Devils verspielten zwar bei den Pittsburgh Penguins eine 2:0-Führung – beide Tore schoss Jack Hughes -, gewannen jedoch das Penaltyschiessen. In diesem sorgte der Appenzeller Timo Meier mit dem 14. Penalty für die Entscheidung.

Siegenthaler muss mit Hilfe vom Eis

Allerdings bezahlten die Devils den Sieg teuer. Jonas Siegenthaler schied im ersten Drittel verletzt aus, konnte das Eis nur mit Hilfe verlassen. Eine genaue Diagnose steht noch aus, gemäss Headcoach Sheldon Keefe wird er aber «sicher einige Zeit verpassen».

Der 27-jährige Zürcher erhielt in der laufenden Meisterschaft von sämtlichen Verteidigern von New Jersey die zweitmeiste Eiszeit. Auch Captain Nico Hischier ist aktuell verletzt, er fehlte den Devils im 4. Spiel in Folge.

Niederreiter brilliert

Nino Niederreiter feierte mit den Winnipeg Jets den 7. Sieg in Serie. Zum 3:0 vor heimischem Publikum gegen die Carolina Hurricanes trug der Churer Stürmer massgeblich bei. 41 Sekunden vor dem Ende des ersten Drittels zeichnete er im Powerplay für das 1:0 verantwortlich und hatte auch beim ebenfalls in Überzahl erzielten 2:0 von Neal Pionk in der 24. Minute den Stock im Spiel.

Niederreiter gelangen zum 6. Mal in dieser Saison zwei Punkte in einer Partie, womit er nun bei 14 Toren und 15 Assists hält. Mit 79 Punkten aus 55 Partien ist Winnipeg die Nummer 1 der Liga, wobei die Washington Capitals nach Verlustpunkten noch besser dastehen.

Die weiteren Schweizer

Pius Suter: Der Zürcher kehrte mit Vancouver nach 2 Niederlagen zum Siegen zurück. Die Canucks bezwangen die Colorado Avalanche zu Hause 3:0. Einen grossen Anteil am Erfolg hatte Jake DeBrusk mit je einem Tor und Assist. Suter blieb ohne Skorerpunkt.

Lian Bichsel: Nach zuletzt 5 Siegen de suite kassierten die Dallas Stars beim 1:2 gegen Anaheim wieder einmal eine Niederlage. Der Schweizer Verteidiger Bichsel stand gut 17 Minuten auf dem Eis, blieb aber ohne Skorerpunkt.

Resultate