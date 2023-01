Hischier, Siegenthaler bei New Jersey und Fiala bei den Los Angeles Kings dürfen sich in der NHL über Siege freuen.

Die New Jersey Devils haben in der NHL den 8. Sieg in den letzten 10 Partien eingefahren. Die Equipe der Schweizer Nico Hischier und Jonas Siegenthaler, die für einmal ohne Skorerpunkt blieben, gewann bei den Dallas Stars 3:2 n.V. Zum Matchwinner der Devils avancierte Jack Hughes, der einen Doppelpack schnürte und dabei den entscheidenden Treffer erzielte.

Kevin Fiala setzte sich mit den Kings in Florida 4:3 durch. Das Team aus Los Angeles erzielte dabei gleich zwei Shorthander und konnte sich auf einen starken Phoenix Copley (45 Paraden) im Tor verlassen.

Für die anderen Schweizer gab es durchgehend Niederlagen. Timo Meiers Sharks unterlagen in Carolina mit 4:5 n.V., obwohl sie bis 112 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit noch 4:2 geführt hatten. Pius Suters Red Wings verloren in New York gegen die Islanders mit 0:2 und Tim Bernis Blue Jackets in Vancouver mit 2:5.