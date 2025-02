Nashville bezieht in der NHL bereits die 3. Niederlage am Stück, derweil reisst Vancouvers Siegesserie.

Die Playoff-Chancen der Predators schwinden weiter. Das Team von Captain Roman Josi bezog in der NHL eine empfindliche 3:4-Niederlage bei Eastern-Conference-Schlusslicht Buffalo. Es ist die 3. in Folge. Der Siegtreffer der Sabres gelang Jiri Kulich gute 2 Minuten vor der Schlusssirene.

Josi stand zwar über 25 Minuten auf dem Eis, konnte trotz zweier Abschlüsse aber nichts zum Skore beitragen. Er verliess das Eis mit einer Minus-1-Bilanz. Nashvilles Rückstand auf die Playoff-Plätze wächst auf 14 Punkte.

Legende: Kampf um den Puck Roman Josi (hinten) gegen Buffalos Alex Tuch. Imago/Imagn Images

Vancouver im Playoff-Kampf

Nach 3 Erfolgen in Serie verlor derweil auch Vancouver wieder. Die Canucks unterlagen bei Dallas, Zweiter in der Central Division, 3:5. Ein Doppelpack des Finnen Roope Hintz im 3. Drittel brachte die Stars vorentscheidend 4:1 in Front. Wie Josi blieben auch Vancouver-Stürmer Pius Suter und Dallas-Verteidiger Lian Bichsel (12. Einsatz in dieser Saison) ohne Skorerpunkt.

Während die formstarken Stars den 4. Sieg in Folge einfuhren, liegt Vancouver nach dem Rückschlag weiter 1 Zähler hinter den Playoff-Plätzen.

