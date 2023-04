Die Colorado Avalanche mit dem Schweizer Denis Malgin haben den Kopf vorerst aus der Schlinge gezogen und das Out in den Playoff-Achtelfinals der NHL abgewendet. Der Titelverteidiger gewann Spiel 6 auswärts bei den Seattle Kraken 4:1 und glich in der Serie zum 3:3 aus.

Colorado lag erst zurück, glich die Partie jedoch 20 Sekunden vor der ersten Pause aus. Den Unterschied machten die Gäste, bei denen Malgin gut fünf Minuten Eiszeit erhielt, mit zwei Toren im Mitteldrittel. Die «Belle» findet in der Nacht auf Montag statt.

Legende: Bleiben im Playoff-Rennen Titelverteidiger Colorado erzwingt gegen Seattle ein 7. Spiel. imago images/Steven Bisig

Auch Boston muss trotz Pastrnak-Kunststück in 7. Spiel

Auch Qualifikationssieger Boston wird in ein Entscheidungsspiel gehen müssen. Die Bruins, die in der regulären Saison einen Punkterekord aufgestellt haben (135), tun sich gegen die Florida Panthers überraschend schwer. Beim Spiel in Sunrise gingen die Gäste im letzten Drittel 4:3 sowie 5:4 in Führung, mussten sich am Schluss jedoch 5:7 geschlagen geben. Damit liess Boston auch den zweiten Matchpuck ungenutzt und muss nun ums Weiterkommen bangen.

Für das Highlight der Partie sorgte David Pastrnak. Der Boston-Stürmer begeisterte in der 26. Minute mit einem Treffer zwischen den eigenen Beinen hindurch zum 2:2.

00:19 Video Der Kunsttreffer von David Pastrnak Aus Sport-Clip vom 29.04.2023. abspielen. Laufzeit 19 Sekunden.

Dallas und Carolina sind durch

Den Einzug in die Viertelfinals geschafft haben die Dallas Stars (gegen die Minnesota Wild) sowie die Carolina Hurricanes (gegen die New York Islanders). Letztere wären der nächste Gegner der «Swiss Devils», die in der Serie gegen die New York Rangers 3:2 führen und in der Nacht auf Sonntag die nächste Partie bestreiten.