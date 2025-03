Legende: Konnte sich gleich 3 Mal bejubeln lassen Nico Hischier. Imago/

Nico Hischier ist beim 5:2-Auswärtssieg der New Jersey Devils bei Minnesota Wild sein 2. Hattrick in der NHL gelungen. Der Walliser traf nach einem Abpraller schon nach 29 Sekunden zum 1:0. Zu Beginn des Schlussdrittels stellte er nach einem Solo von der eigenen Zone aus auf 3:1 und in der 55. Minute erzielte er im Powerplay aus spitzem Winkel das 4:2.

Der Captain der Devils steht nach 69 Partien damit bei 33 Toren und 29 Assists. Ausserdem verbuchte er in 9 der letzten 10 Partien mindestens einen Skorerpunkt. Teamkollege Timo Meier blieb derweil zum 3. Mal in Folge ohne Punkte. Dank dem Sieg in Minnesota kommt das Team aus New Jersey den Playoffs immer näher.

Heimniederlage für Fiala

Für Kevin Fiala von den Los Angeles Kings setzte es derweil eine 1:3-Heimpleite gegen die Toronto Maple Leafs ab. Alex Laferriere brachte die Kalifornier im Mitteldrittel zwar in Führung. Im Schlussabschnitt drehten 2 ehemalige National-League-Spieler das Spiel aber.

Erst gelang Ex-ZSC-Stürmer Auston Matthews ein Shorthander zum Ausgleich. Dann entschied John Tavares, der während des Lockouts 2012 für den SCB auf Torejagd ging, mit einem Powerplay-Tor und einem Empty-Netter die Partie.

NHL