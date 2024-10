Legende: Sehen sich in Prag wieder Die beiden New-Jersey-Schweizer Jonas Siegenthaler und Nico Hischier sowie Buffalo-Stürmerstar Tage Thompson. Imago Images/Timothy Ludwig

Wie zuletzt im Jahr 2022 finden die ersten Spiele der neuen NHL-Saison auch 2024 in Europa statt. Wie bereits vor 2 Jahren ist die O2-Arena in Prag Schauplatz für die NHL Global Series. Am kommenden Freitag und Samstag duellieren sich in Tschechiens Hauptstadt die New Jersey Devils mit den Buffalo Sabres.

Bittersüsse Erinnerungen

Damit beginnt für Nico Hischier und Jonas Siegenthaler die neue Saison an jenem Ort, wo die letzte vor etwas mehr als 4 Monaten auf bittere Art und Weise zu Ende ging. Am 26. Mai verlor das Devils-Duo mit der Nati in der O2-Arena den WM-Final gegen Gastgeber Tschechien mit 0:2 und schrammte damit an der ersten WM-Goldmedaille für die Schweiz vorbei.

10:12 Video Archiv: Pastrnak beendet Nati-Gold-Traum – Tschechien ist Weltmeister Aus Sport-Clip vom 26.05.2024. abspielen. Laufzeit 10 Minuten 12 Sekunden.

Gut möglich, dass bei Hischier und Siegenthaler die Erinnerungen an den verpassten Coup nochmals hochkommen, selbst wenn sie mit einem anderen Trikot auflaufen werden.

Mit Timo Meier wird noch ein dritter Schweizer mit an Bord sein. Nicht mehr Teil der «Swiss Devils» ist hingegen Akira Schmid. Der Goalie aus dem Emmental läuft neu für die Vegas Golden Knights auf.