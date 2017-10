NHL-Ticket für Hischier, Andrighetto skort doppelt

Nico Hischier hat sich dank dem 10. Saisoneinsatz definitiv das Ticket für die NHL gesichert.

Mit dem 10. Einsatz für New Jersey beginnt Nico Hischiers 3-Jahresvertrag zu laufen.

Zur Feier des Tages schlagen seine Devils Arizona.

Freud bei Sven Andrighetto, Leid beim Schweizer Nashville-Trio.

Nun ist es definitiv: Nico Hischier wurde bei New Jersey zum 10. Mal in dieser Saison eingesetzt. Damit ist die Bedingung für den 3-Jahresvertrag erfüllt. Der Nummer-1-Draft figurierte auch beim 4:3-Heimsieg gegen Arizona als Erstlinien-Center, wenngleich ihm kein Skorerpunkt gelang. Die Coyotes verliessen das Eis zum 11. Mal in Serie als Verlierer.

Andrighetto punktet fleissig

Einen Heimsieg feierte auch Sven Andrighetto mit Colorado, das einen Tag nach dem 0:7-Debakel in Las Vegas gegen Chicago mit 6:3 die Oberhand behielt. Mit seinem 4. Saisongoal und einem Assist trug auch Andrighetto seinen Teil dazu bei.

Weniger gut lief es Roman Josi, Yannick Weber und Kevin Fiala. Das Schweizer Nashville-Trio kassierte mit dem letztjährigen Stanley-Cup-Finalisten gegen die New York Islanders eine 2:6-Pleite. Fiala liess sich immerhin seinen 5. Assist der Saison gutschreiben.