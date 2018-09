Nationalstürmer Vincent Praplan kommt bis auf weiteres zu keinen Einsätzen in der NHL.

Praplan in die AHL abgeschoben

Vincent Praplan muss zuerst in der AHL Anlauf nehmen.

Noch nicht in den NHL-Startlöchern

Die San Jose Sharks schickten Vincent Praplan ins Farmteam zu den San Jose Barracuda. Die 24-jährige Offensivkraft, die in Nordamerika nie gedraftet worden war, erhielt im März einen Vertrag mit der NHL-Organisation aus Kalifornien. In der letzten Saison brachte es Praplan beim National-League-Absteiger Kloten in 55 Spielen auf 42 Skorerpunkte (16 Tore, 26 Assists).