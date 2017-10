Nico Hischier und die Gefängnisfrage

In einem öffentlichen «Online-Brief» blickt NHL-Newcomer Nico Hischier auf seinen rasanten Aufstieg zurück.

Das Leben von Nico Hischier hat sich in den letzten Monaten radikal verändert. Stürmte der Nummer-1-Pick vor Jahresfrist noch in der kanadischen Juniorenliga, wird er am Samstag das mit grosser Spannung erwartete NHL-Debüt feiern.

Komische Fragen und grosse Vorbilder

Gegenüber der Players' Tribune verriet der 18-Jährige nun einige spannende Anekdoten. Hischier über...

... die Interviews mit den Teams vor dem Draft : «Einige haben mir spezielle Fragen gestellt. Ein Team wollte wissen: ‹Warst du schon einmal im Gefängnis?›. Ich antwortete: ‹Im Gefängnis?›. Das war ziemlich witzig, ich war schon etwas verwirrt.»

: «Und dann habe ich meinen Namen gehört. Eine Minute lang war ich wie weggetreten. Meine Mutter hat geweint, mein Vater war sehr stolz.»

: «Und dann habe ich meinen Namen gehört. Eine Minute lang war ich wie weggetreten. Meine Mutter hat geweint, mein Vater war sehr stolz.» ... sein grosses NHL-Vorbild: «Pawel Datsjuk hat meine Spielweise beeinflusst. Ich bewunderte sein Zweiweg-Spiel. Er war defensiv der Beste der Liga, hat so viele Gegenstösse erzwungen. Und trotzdem hat er in der Offensive immer viel fürs Team getan. So möchte ich auch spielen.»