Ottawa erzwingt die Belle

Mark Streits Pittsburgh ist im NHL-Halbfinal noch nicht durch. Ottawa schafft beim 2:1-Heimsieg den Ausgleich in der Best-of-7-Serie zum 3:3.

Die Tore bei Ottawa - Pittsburgh 0:52 min, vom 24.5.2017

Noch kein fixer Schweizer Stanley-Cup-Sieger: Pittsburgh verpasst 1. Matchpuck

Pittsburgh verpasst 1. Matchpuck Craig Anderson als Matchwinner: Der Ottawa-Keeper pariert 45 Schüsse

Der Ottawa-Keeper pariert 45 Schüsse Showdown in der Nacht auf Freitag: Nashvilles Gegner wird in Pennsylvania ermittelt

Ottawa fand unter Zugzwang nochmals zurück in den Final der Eastern Conference. Nach der 0:7-Klatsche in Spiel 5 erkämpften sich die Kanadier einen 2:1-Sieg. Somit gingen in diesem Duell die Partien 1, 3 und 6 auf ihr Konto.

Dabei hatte Jewgeni Malkin den Match in der 25. Minute in die für den Stanley-Cup-Titelverteidiger Pittsburgh gewünschten Bahnen gelenkt. Doch Bobby Ryan schaffte noch im Mitteldrittel bei doppelter Überzahl den Ausgleich zum 1:1.

Streit kam erneut zum Zug

Mike Hoffmans erste Führung für Ottawa (42.) sollte dann bereits der Siegtreffer bedeuten. Zwar waren die Gäste während zumindest 40 Minuten überlegen, verzweifelten aber an Ottawas Rückhalt: Craig Anderson zeigte 45 Paraden.

Mark Streit kam bei den Penguins zum 3. Mal in dieser Serie und in diesem Playoff überhaupt zum Einsatz. Er sammelte rund 12 Minuten Eiszeit, handelte sich aber auch eine Minus-1-Bilanz ein.

In der Nacht auf Freitag wird in Pittsburgh der Finalgegner von Nashville mit den Schweizern Roman Josi und Yannick Weber definitiv ermittelt. Der Kampf um die Stanley-Cup-Trophäe beginnt am Montag Lokalzeit entweder in Pittsburgh oder in Ottawa.

Die Ausgangslage vor Spiel 7 – Ottawa mit schwarzer Serie

Pittsburghs Bilanz in der Belle: 9:7 – zu Hause: 3:7

Die Penguins müssen in dieser Saison schon zum 2. Mal in ein Spiel 7. In der Viertelfinal-Serie setzten sie sich gegen Washington mit 4:3 durch, die entscheidende Partie vom 10. Mai ging mit 2:0 zu ihren Gunsten aus.

Die Penguins müssen in dieser Saison schon zum 2. Mal in ein Spiel 7. In der Viertelfinal-Serie setzten sie sich gegen Washington mit 4:3 durch, die entscheidende Partie vom 10. Mai ging mit 2:0 zu ihren Gunsten aus. Ottawas Bilanz in der Belle: 0:5 – auswärts: 0:4

Die Senators waren zuletzt 2012 in der 1. Playoff-Runde gegen die New York Rangers in einem Spiel 7 gefordert.

Wen wünschen Sie sich als Finalgegner für Nashville?

Optionen Pittsburgh Penguins Ottawa Senators

Sendebezug: Radio SRF 1, Morgenbulletin, 24.05.2017 06:33 Uhr