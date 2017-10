«Ovi» glänzt, Josi leidet, Brown protestiert

Alexander Owetschkin war die grosse Figur des 1. NHL-Samstags der neuen Saison. Nichts zu lachen hatte Roman Josi. Und Politik gab es auch.

Nico Hischier gab am 1. Grosskampftag der neuen NHL-Saison sein Debüt. Hier der Überblick über die anderen Partien:

Washington - Montreal 6:1

Vier Tore gelangen Alexander Owetschkin gegen Mark Streits Canadiens. Der russische Superstar ist der erste Spieler seit einem Jahrhundert, der in den ersten zwei Spielen zwei Hattricks erzielte. Speziell war das Spiel auch für Washingtons Nathan Walker. Als erster Australier gab er sein NHL-Debüt und konnte sich dabei auch noch als Torschütze auszeichnen.

Buffalo - NY Islanders 3:6

Gleich vier Shorthander gab es zwischen Buffalo und den New York Islanders. Beide Teams trafen zweimal in Unterzahl. Besonders haarsträubend war der Fehler Buffalos im Powerplay beim Treffer von John Tavares.

Tavares sagt danke “Thanks” -John Tavares, shorthanded Ein Beitrag geteilt von NHL (@nhl) am 7. Okt 2017 um 18:24 Uhr

Pittsburgh - Nashville 4:0

Pittsburgh hat in der Neuauflage des letztjährigens Stanley-Cup-Finals die Nase vorne und rehabilitiert sich nach der 1:10-Niederlage mit einem Shutout. Nashville-Captain Roman Josi konnte die Niederlage nicht verhindern.

Florida - Tampa 5:4

Nicht der durch Vincent Trocheck gesicherte Derby-Sieg des Heimteams gab am meisten zu reden, sondern Tampa-Stürmer J.T. Brown. Als erster NHL-Spieler schloss er sich während der Nationalhymne der Protestwelle der Football- und Basketball-Profis an. Brown streckte während des «Star Spangled Banners» die rechte Faust in die Höhe.

Erster NHL-Spieler schliesst sich Protestwelle an 0:20 min, vom 8.10.2017

Sendebezug: SRF zwei, eishockeyaktuell, 06.10.2017, 23.25 Uhr.