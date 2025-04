Playoffs in der NHL

Legende: Optimaler Start in die Playoffs Für Kevin Fiala und die LA Kings. Gary A. Vasquez/NHLI/Getty Images

In den NHL-Playoffs erhöhen die Los Angeles Kings in der Achtelfinalserie gegen die Edmonton Oilers mit einem 6:2-Heimsieg auf 2:0.

Kings-Stürmer Fiala bleibt dieses Mal zwar ohne eigenen Treffer, liefert aber einen Assist.

Die Dallas Stars mit Verteidiger Lian Bichsel drehen die Serie gegen die Colorado Avalanche dank einem 2:1-Auswärtssieg nach Verlängerung zum 2:1.

Im Vergleich zum turbulenten 6:5-Auftaktsieg verlief das zweite Duell zwischen Los Angeles und dem Vorjahresfinalist aus Edmonton weitaus weniger dramatisch. Eine ähnlich spektakuläre Aufholjagd, wie es den Gäste am Ostermontag mit drei Toren innert 11 Minuten vom 2:5 zum 5:5 gelungen ist, blieb diesmal aus.

Zwar waren die Oilers nach einem 0:3-Rückstand zu Beginn des Schlussdrittels nochmals auf 2:3 herangekommen, doch die Kings liessen sich davon nicht beeindrucken. Adrian Kempe, Anze Kopitar und nochmals Kempe sorgten mit ihren Goals bis zur 52. Minute für die definitive Entscheidung.

Beim Powerplaytor von Captain Kopitar gab Kevin Fiala das entscheidende Zuspiel. Das Heimteam erzielte total drei Treffer in Überzahl. Nun folgen für die Kings zwei Auswärtsspiele in Edmonton.

Dallas wendet Serie

Auch die Dallas Stars mit Lian Bichsel liegen in ihrer Achtelfinalserie gegen die Colorado Avalanche vorne. Das Team mit dem Schweizer Verteidiger, der auf 11:12 Minuten Eiszeit kam und 3 Torschüsse abgab, siegte in Denver 2:1 nach Verlängerung und führt in der Serie nun ebenfalls mit 2:1.

Zum Playoff-Auftakt hatte es für die Stars noch eine krachende 1:5-Pleite abgesetzt. Nun sorgte Tyler Seguin, der einst eine Saison beim EHC Biel verbracht hatte, nach 5:31 Minuten in der Verlängerung dafür, dass Dallas zum 2. Mal in Folge jubeln konnte.

Washington mit perfektem Start

Wie die Los Angeles Kings sind auch die Washington Capitals optimal in die Playoffs gestartet. Das Team von Superstar Alex Owetschkin gewann mit 3:1 auch das zweite Heimspiel gegen die Montreal Canadiens. Nach seinem Overtime-Goal in Spiel 1 blieb der NHL-Rekordtorschütze aus Russland diesmal ohne Skorerpunkt.

