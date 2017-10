Roman Josi: «Ich bin sehr gespannt auf Hischier»

Im Juni war Roman Josi mit den Nashville Predators nahe dran am NHL-Titel. Vor dem Auftakt zur neuen Saison gibt er sich im Skype-Interview kämpferisch: «Wir wollen alle diesen Cup!»

Roman Josi vor dem Start zur neuen NHL-Saison 2:40 min, vom 3.10.2017

Knapp vier Monate nach der bitteren Niederlage im Stanley-Cup-Final steigen die Nashville Predators in die neue Saison. Und mit ihnen ihr neuer Captain Roman Josi. Vor der Ouvertüre am Donnerstag bei Boston spricht er via Skype...

... über seine Vorbilder als Captain: «Ich hatte in Nashville zwei gute Captains mit Shea Weber und Mike Fisher. Sie waren zwei, die stets mit gutem Beispiel vorangingen. In jedem Match, in jedem Training waren sie jene, die am härtesten arbeiteten.»

...über die Stimmung im Team: «Wir erlebten letzte Saison, wie es ist, im Final zu stehen. Wir konnten am Titel riechen und waren dann umso enttäuschter, als es nicht klappte. Jetzt ist jeder brutal motiviert: Wir wollen alle diesen Cup!»

...über die 13-köpfige Schweizer NHL-Delegation: «Es ist extrem cool, dass immer mehr Schweizer den Sprung schaffen. Ich bin sehr gespannt auf Hischier. Er ist unglaublich talentiert und hat in der Vorbereitung schon gezeigt, was er alles drauf hat.»