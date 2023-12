Legende: Die 3 Top-Draft-Picks des Jahres 2017 Nico Hischier, Miro Heiskanen und Nolan Patrick (v.l.n.r.). Dave Sandford/NHL/Getty Images

Nico Hischier oder Nolan Patrick? So lautete die grosse Frage vor dem NHL-Draft 2017. Die New Jersey Devils gaben die Antwort bei der alljährlichen Talente-Auswahl vor 6 Jahren, indem sie den Walliser als Nummer-1-Pick drafteten. Patrick, dem schon damals der Ruf anhaftete, (zu) verletzungsanfällig zu sein, landete als Zweiter bei den Philadelphia Flyers.

01:28 Video Archiv: Die Devils entscheiden sich für Hischier und gegen Patrick Aus Sport-Clip vom 24.06.2017. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden.

Nach 2 Saisons mit 30 und 31 Skorerpunkten und wiederkehrenden Migräneanfällen geriet die Karriere des Kanadiers in der Saison 20/21 endgültig ins Stocken. Nach nur gerade 4 Toren und 5 Assists sowie einer Minus-30-Bilanz in 52 Partien wurde das einstige Talent wortwörtlich in die Wüste geschickt.

Bei den Vegas Golden Knights erhoffte sich der Center eine 2. Chance. Doch hartnäckige Kopfschmerzen durchkreuzten die Pläne Patricks. Während die Golden Knights in der letzten Saison Meister wurden, musste er untätig zusehen. Nun beendete der einstige Hischier-Konkurrent seine Karriere mit 25 Jahren. Patrick will dem Eishockey als Skills-Trainer und Videoanalyst erhalten bleiben.