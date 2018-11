Kein anderer Schweizer ist momentan in der NHL so treffsicher wie Timo Meier von den San Jose Sharks.

«Timo Time» in Kalifornien

In der abgelaufenen NHL-Saison schossen drei Schweizer in der Qualifikation mindestens 20 Tore: Kevin Fiala (23 Treffer), Timo Meier (21) und Nico Hischier (20). In der aktuellen Spielzeit steht Hischier nach rund einem Viertel des Pensums bei drei und Fiala gar erst bei zwei Goals.

Mit unserer Mannschaft haben wir sicher eine gute Chance auf den Stanley Cup.

Ganz anders Meier: Der Sharks-Stürmer trifft munter weiter. In 21 Partien hat der Appenzeller schon 12 Tore erzielt. In der gesamten Liga haben nur 7 Spieler öfter getroffen. Daneben hat der 22-jährige Flügel 9 Assists beigesteuert.

Es läuft beim Schweizer. Oder wie sie in San Jose sagen: «It's Timo Time!»

Meiers Leistungen freuen nicht nur den Spieler selber, sondern auch Mitspieler und Trainer:

Joe Pavelski (Sharks-Captain und Linien-Partner Meiers): «Timo ist so talentiert. Er ist gross und stark und ein guter Schlittschuhläufer. Es überrascht mich nicht wirklich, dass er derart durchstartet. Vielmehr freue ich mich für ihn. In jedem Jahr hat er sich in gewissen Bereichen verbessert.»

Peter DeBoer (Sharks-Chefcoach): «Timo war in der zweiten Saisonhälfte der letzten Spielzeit und in den Playoffs einer unserer Besten. Ich habe ihm danach gesagt, dass ich ihm mehr Eiszeit und Verantwortung geben würde in der neuen Saison. Dass er dann in einer solch kurzen Zeit einen so grossen Schritt machen würde, hat mich aber überrascht.»

Er habe in den letzten drei Jahren viel lernen können, erklärt der Hochgelobte. «Das hat Druck von mir genommen.» Und was liegt in dieser Saison für Meier und die Sharks drin? «Ich habe schon als Kind vom Stanley Cup geträumt. Mit unserer Mannschaft haben wir sicher eine gute Chance.»

Was Meiers Agent Sandro Bertaggia und die Sharks-Fans über den Herisauer sagen, erfahren Sie im obigen Video.

Die Top 5 der Schweizer Skorer Name

Spiele

Tore Assists Punkte 1. Timo Meier

21 12 9 21 2. Roman Josi

20 5 9 14 3. Nico Hischier

15 3 9 12 4. Nino Niederreiter

20 2 8 10 5. Kevin Fiala

20 2 7 9

