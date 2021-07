Pius Suter wechselt von den Chicago Blackhawks zu Detroit. Der Zürcher Center unterschrieb bei den Red Wings einen Zweijahres-Vertrag. Über die genauen Modalitäten wurden keine Angaben gemacht. Suter kam in seiner Premieren-Saison in der NHL bei den Blackhawks auf 27 Skorerpunkte (14 Tore) in 55 Partien. Am Montag war bekannt geworden, dass die Verhandlungen mit Chicago ohne Ergebnis blieben und Suter als «Unrestricted Free Agent» mit anderen Teams verhandeln kann.

Golden Knights holen Bärtschi

Sven Bärtschi wird seine Karriere bei den Vegas Golden Knights fortsetzen. Der 28-jährige Berner wechselt von den Vancouver Canucks nach Las Vegas. Beim Klub aus Nevada unterzeichnete der Flügelstürmer einen Zwei-Weg-Vertrag über eine Saison.

Für Bärtschi, der 2011 im Draft in der 1. Runde an 13. Stelle gezogen worden war, wird es nach Calgary und Vancouver der dritte Klub in der NHL. Die Karriere des Berners war zuletzt ins Stocken geraten, spielte er doch die letzten beiden Saisons hauptsächlich für die Utica Comets in der AHL.