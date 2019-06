Beim NHL-Draft in Vancouver wird der US-Amerikaner Jack Hughes wie erwartet an erster Stelle gezogen.

New Jersey wählt Hughes an Position 1

Die grossen Überraschungen blieben in Vancouver aus: Mit dem ersten Pick beim diesjährigen Draft sicherten sich die New Jersey Devils die Rechte an US-Nachwuchstalent Jack Hughes. Der 18-Jährige ist erst der 8. amerikanische Spieler, der als Top-Pick beim NHL-Draft gezogen wurde.

Schweizer müssen sich gedulden

Als Nummer 2 wurde der Finne Kaapo Kakko von den New York Rangers gezogen, die weiteren Plätze nehmen Kirby Dach (Chicago) und Bowem Byram (Colorado) ein.

Schweizer wurden in der ersten Runde noch keine gezogen. Aussichtsreichster Kandidat ist Valentin Nussbaumer von den Shawinigan Cataractes. Der 18-Jährige, der in der Quebec Major Junior Hockey League spielt, dürfte in der 3. oder 4. Runde gezogen werden. Der Draft geht am Samstag weiter.