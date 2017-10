Streit erklärt seine Karriere für beendet

Nach der frühen Ausbootung in seiner 12. NHL-Saison hat sich Mark Streit dazu durchgerungen, einen definitiven Schlussstrich unter seine Karriere zu setzen.

Seit 2 Wochen war es ruhig um Mark Streit. Nachdem Montreal nach nur 2 Saisonspielen nicht mehr auf den Stanley-Cup-Sieger gesetzt hatte, machte sich der Berner intensive Gedanken zu seiner Zukunft.

« Es stimmt für mich so, wie es jetzt ist. »

Eine Rückkehr zum SC Bern, seinem Jugendklub, galt als relle Möglichkeit. Streit bestätigte das gegenseitige Interesse: «Ich hatte Kontakt zum SCB, führte einige Telefonate mit Sportchef Alex Châtelain. Natürlich wäre es reizvoll gewesen, meine Karriere in Bern zu beenden. Aber es stimmt für mich so, wie es jetzt ist.» Es sei kein einfacher Tag für ihn, doch er stehe zu seiner Entscheidung, so der 39-Jährige.

Die kurze Rückkehr nach Montreal

Erst im Sommer hatte Streit nochmals einen neuen NHL-Vertrag unterschrieben und war von Pittsburgh zu den Canadiens gewechselt. Er kehrte nach Montreal zurück, wo 2005 seine Laufbahn in der besten Liga der Welt begonnen hatte. Dort fand sein Engagement nun ein abruptes Ende, welches aber den Stellenwert seiner Karriere nicht zu beeinflussen vermag.