Timo Meier erledigt Montreal

Heute, 7:33 Uhr

Timo Meier hat erstmals in seiner NHL-Karriere zwei Tore in einem Spiel erzielt. Der Appenzeller machte beim 4:1 der San José Sharks in Montreal den Sack zu.

Timo Meiers Doublette 0:27 min, vom 3.1.2018 Im Bell Centre traf Meier kurz vor der 2. Sirene zum 3:1 in Überzahl. Im Schlussdrittel erhöhte er mit einem präzisen Handgelenkschuss auf 4:1. Es waren seine Saisontore 7 und 8. Hinter Verteidiger Marc-Edouard Vlasic (1 Tor, 1 Assist) wurde Meier als zweitbester Akteur der Partie ausgezeichnet. Auch Hischier trifft Ebenfalls seinen 8. Saisontreffer erzielte Nico Hischier. Zwei Tage vor seinem 19. Geburtstag erzielte der Walliser den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich für New Jersey gegen St. Louis. Hischiers Tor und seine vergebene Chance In der Overtime hätte der Center die Partie entscheiden können, als er alleine vor Blues-Goalie Carter Hutton auftauchte, aber am Pfosten scheiterte. Den Rebound von Marcus Johansson parierte Hutton spektakulär. Letztlich mussten sich die Devils mit 2:3 nach Penaltyschiessen geschlagen geben. Die weiteren Schweizer: Roman Josi und Kevin Fiala (Nashville): 0:3 in Las Vegas

Denis Malgin (Florida): 1:5 bei den Minnesota Wild

sda/boe