Timo Meier skort bei der Hauptprobe

Timo Meier hat San Jose im letzten Vorbereitungsspiel mit einem Assist auf die Siegerstrasse geführt. Am Ende gewannen die Sharks beim NHL-Neuling Vegas Golden Knights mit 5:3.

Für Timo Meier geht es dieser Tage Schlag auf Schlag:

In der Nacht auf Sonntag bestreitet er eine geglückte Hauptprobe zum NHL-Saisonauftakt

Vier Tage später wartet die Ouvertüre daheim gegen Philadelphia

Und am 8. November feiert der Youngster seinen 21. Geburtstag

Der Appenzeller trug seinen Teil dazu bei, dass er und sein Team San Jose die Meisterschaft 2017/18 mit Selbstvertrauen angehen können. Im abschliessenden Test bezwangen die Sharks die Vegas Golden Knights, die neu als 31. NHL-Team mitmischen, mit 5:3.

Die Führung eingeleitet

Ein starkes Schlussdrittel der Gäste machte den Unterschied in dieser Partie aus. Meier stand in der 51. Minute am Ursprung des Sieges. Im Powerplay steuerte er einen Assist zum 4:3-Führungstreffer durch Nick DeSimone bei.

Als Verlierer musste Luca Sbisa mit vom Eis. Der Schweizer kam auf etwas mehr als 17 Minuten Einsatzzeit. Seine Farben werden das Premierenspiel am Samstag in Dallas bestreiten.