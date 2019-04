17:3 lautete das Torverhältnis zwischen Tampa Bay und Columbus in den 3 Direktduellen während der Regular Season. Sämtliche Spiele gingen an die Lightning. Damit kann sich der überlegene Presidents-Trophy-Sieger nun aber nichts mehr kaufen: In der Nacht auf Montag verlor Tampa Bay in den Playoff-Achtelfinals auch die 3. Partie gegen Columbus.

No Kutscherow, no Party

In einem ausgeglichenen Spiel setzten sich die effizienteren Blue Jackets 3:1 durch. Matt Duchene und Oliver Bjorkstrand brachten Columbus im Mitteldrittel 2:0 in Führung. Zwar kam Tampa im 3. Drittel bis auf einen Treffer heran, doch ohne ihren besten Skorer Nikita Kutscherow fehlte den Lightning die Durchschlagskraft. Der Russe war nach einem unfairen Check in Spiel 2 für eine Partie gesperrt worden.

Dean Kukan zeigte eine solide Leistung. Der Schweizer Verteidiger in Diensten der Blue Jackets brachte es auf knapp 18 Minuten Eiszeit.

Legende: Aufsässig Dean Kukan (rechts) stört Tampas Brayden Point am Abschluss. Imago Images

Somit fehlt Columbus noch ein Sieg, um die grosse Überraschung perfekt zu machen. Es wäre für die Franchise aus Ohio gleichzeitig die erste gewonnene Playoff-Serie der Klub-Geschichte.

Meier trifft, verliert aber

In Rücklage ist auch San Jose. Die Sharks verloren Spiel 3 auswärts gegen Vegas mit 3:6 und liegen in der Serie mit 1:2 zurück. Timo Meiers erster Playoff-Treffer zum 3:5 war aus Sicht der Kalifornier nur Resultatkosmetik.

Einen überragenden Abend erwischte die Vegas-Sturmlinie um Mark Stone, Max Pacioretty und Paul Stastny. Das Trio sorgte für sämtliche Goals der Golden Knights. Stone gelang dabei ein Hattrick.

Die weiteren Duelle:

N.Y. Islanders - Pittsburgh: Neben Tampa stehen auch die Penguins vor dem Aus. Pittsburgh unterliegt den Islanders zuhause mit 1:4 und liegt in der Serie überraschend mit 0:3 zurück.

St. Louis - Winnipeg: Die Jets schlagen auswärts zurück, überzeugen beim 6:3-Sieg und verkürzen die Serie gegen die Blues auf 1:2.

