Ein Abend zum Vergessen für die New Jersey Devils

Gleich zweimal verschliefen die New Jersey Devils im Heimspiel gegen Edmonton den Start. Nach knapp fünfeinhalb Minuten lagen die Gäste aus dem Westen Kanadas bereits mit 2:0 vorne. Für den Schweizer Goalie Akira Schmid, der von vier Schüssen nur zwei parierte, war die Partie damit bereits gelaufen. Der Emmentaler wurde durch den Tschechen Vitek Vanecek ersetzt.

3 Tore innert 69 Sekunden

Zu Beginn des Schlussdrittels kam es für New Jersey, das die Partie mit drei Treffern mittlerweile gedreht hatte, noch dicker: Edmonton gelang durch 3 Goals innert 69 Sekunden vom 2:3 zum 5:3 der neuerliche Umschwung – und damit die definitive Wende.

01:26 Video Siegenthaler und Meier lassen die Devils jubeln – zumindest zwischenzeitlich Aus Sport-Clip vom 22.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 26 Sekunden.

Mit Jonas Siegenthaler und Timo Meier trugen sich zwei Schweizer in die Torschützenliste ein. Siegenthaler traf in der 22. Minute mit einem präzisen Weitschuss ins hohe Eck zum 2:2 und erzielte damit seinen ersten Saisontreffer. Meier gelang in der 37. Minute das Führungstor zum 3:2 – es war für den Appenzeller sein erster Skorerpunkt nach zuvor 9 Partien ohne Tor oder Assist.