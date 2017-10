Vom Captain bis zum Underdog – die NHL-Schweizer im Check

Doch eine Glückszahl? 13 Schweizer, so viele wie noch nie, wollen in der neuen NHL-Saison auf sich aufmerksam machen. Sie starten mit ganz unterschiedlichen Rollen und Aussichten.

Dürfen wir vorstellen: die 13 NHL-Schweizer 3:02 min, vom 4.10.2017

Die Stars

Verteidiger Roman Josi machte in Nashville mit der Ernennung zum Captain den nächsten Schritt in einer beeindruckenden Laufbahn. Powerstürmer Nino Niederreiter bekam von Minnesota mit seinem 26-Millionen-Vertrag über 5 Jahre ebenfalls eine verdiente Wertschätzung.

Und auf Nummer-1-Draft Nico Hischier sind die Augen nicht nur in New Jersey gerichtet. Der 18-jährige Spielmacher dürfte angesichts der angespannten Personalsituation die ganze Saison bei den Devils bestreiten. Schon in den Testspielen stellte er seine Qualitäten unter Beweis: 7 Spiele, 7 Punkte.

Die Aufstrebenden

Kevin Fiala hat im Frühling bereits angedeutet, dass er gereift ist. Nach längerer Verletzungspause zeigte der wirblige Techniker nun bei Nashville eine starke Vorbereitung. Vom 21-Jährigen sind grosse Fortschritte zu erwarten.

Kevin Fiala with one of the dirtiest goals of NHL preseason pic.twitter.com/7G8H1DbyQT — Brady Trettenero (@BradyTrett) 24. September 2017

Sven Andrighetto (Colorado) und Sven Bärtschi (Vancouver) profitieren davon, dass sich ihre Klubs im Umbruch befinden und den Jungen in vorderen Linien Chancen offerieren. Auch Timo Meier dürfte in San Jose mehr Auslauf erhalten.

Die Ergänzungsspieler

NHL-Pionier Mark Streit ist wieder da, wo 2005 alles anfing – bei den Montreal Canadiens. Allerdings ist der 39-Jährige auch wieder in der Position von damals: als schlichte Ergänzung für die Defensive. Ein Fan hat auf boshafte Weise bereits Bedenken geäussert, dass der Stanley-Cup-Sieger noch flink genug ist:

Auch Luca Sbisa bei den neu gegründeten Las Vegas Golden Knights und Yannick Weber bei Nashville haben Plätze in der Abwehr auf sicher, ohne in tragende Rollen vorzustossen.

Die Grenzgänger

Verteidiger Mirco Müller (New Jersey) und Stürmer Denis Malgin (Florida) haben sich in der Vorbereitung eine gute Position erarbeitet. Trotzdem würde eine zwischenzeitliche Degradierung in die AHL nicht erstaunen.

Noch schwieriger wird die Situation für Reto Berra bei Anaheim. Mit John Gibson und Ryan Miller hat er in der Hierarchie zwei renommierte Goalies vor sich. Berra dürfte in die AHL geschickt werden, sobald der angeschlagene Miller wieder fit ist.

Die Hoffenden

In der AHL spielen vier weitere Schweizer. Sie alle sind aber auf eine Serie von Ausfällen bei ihren NHL-Klubs angewiesen, um eine Chance zu erhalten: Christoph Bertschy (Minnesota), Calvin Thürkauf und Dean Kukan (beide Columbus) und Jonas Siegenthaler (Washington).

Sendebezug: Radio SRF 1, Morgengespräch, 04.10.2017, 06.20 Uhr.