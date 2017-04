Wer ist der Held der letzten NHL-Nacht?

3. Zach Werenski – der Tapfere

A propos Columbus abschiessen: Der 19-jährige Verteidiger der Blue Jackets wurde von einem Puck im Gesicht getroffen, kehrte mit genähter Wunde und vollem Gesichtsschutz zurück aufs Eis und brach die Übung erst ab, als er wegen des geschwollenen Auges nichts mehr sehen konnte. Der Kommentar seines Trainers John Tortorella: «He has balls as big as the building.»