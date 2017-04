20 Jahre ist es her: Der SCB schlägt im Final den EVZ

Bern und Zug bestreiten im Playoff-Final 2017 ihre 10. Serie gegeneinander. Meist ging der SCB als Sieger vom Eis, so auch 1997 im bislang einzigen Final-Duell.

Neunmal trafen sich Bern und Zug seit Einführung der Playoffs 1986 in einer Serie. Sechsmal konnte sich dabei der SCB durchsetzen – auch in der Saison 1996/97, als sich der SCB und der EVZ zum bislang einzigen Mal in einem Playoff-Final gegenüberstanden.

Bekannte Namen auf beiden Seiten

Die Stars beim SCB hiessen damals Renato Tosio, Daniel Marois, Gaetano Orlando, Lars Leuenberger und der für die Final-Spiele 3 und 4 verpflichtete Bruno Zarillo (3 Tore!). Beim EVZ spielten Bill McDougall, Wes Walz oder der heutige Nati-Trainer Patrick Fischer.

Bern setzte sich im Best-of-5-Final mit 3:1 Siegen durch und holte sich den 10. Meistertitel der Klubgeschichte. Zug sicherte sich in der darauffolgenden Saison seinen ersten und bislang einzigen Meistertitel. Die Final-Affiche Bern-Zug dürfte daher durchaus für beide Teams als gutes Omen gelten.