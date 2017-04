Ambri noch einen Sieg vom Ligaerhalt entfernt

Im dritten Spiel der Ligaqualifikation setzten sich die Leventiner gegen Langenthal wieder durch und siegten mit 2:1 nach Verlängerung.

Ambri-Langenthal 4:02 min, vom 11.4.2017

Dass die Langenthaler einen 0:2-Rückstand in einer Serie drehen können, haben die Oberaargauer im NLB-Final gegen Rapperswil-Jona bewiesen. Doch dieses Mal scheint der Gegner mit dem HC Ambri-Piotta zu stark zu sein.

Kaum war das Spiel angepfiffen, waren die Langenthaler durch Strafen um zwei Spieler dezimiert. Ambri konnte davon nicht profitieren und kassierte nach Ablauf der doppelten Überzahl selber eine kleine Strafe. Diese nützten die Langenthaler durch Brent Kelly zur 1:0-Führung aus.

Penalty ohne Folgen

Im Mitteldrittel verstrichen keine zwei Minuten, ehe Sven Berger für Ambri den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Die Leventiner waren auch im Anschluss dem Führungstreffer näher und erarbeiteten sich einige gute Chancen. Aber auch die Langenthaler waren aktiv: Jeffrey Füglister verschoss in der 26. Minute einen Penalty und Josh Primeau vergab in der letzten Sekunde vor der zweiten Pause alleine vor Goalie Sandro Zurkirchen kläglich.

Das 3. Drittel war nicht mehr so ereignisreich wie das Mitteldrittel, so dass das Spiel in die Verlängerung ging.

Strafe mit Folgen

In der 67. Minute musste Hans Pienitz wegen Haltens auf die Strafbank. Es vergingen 13 Sekunden, ehe Michael Fora von der blauen Linie abdrückte und traf. Goalie Marco Mathis hatte keine Chance, da ihm die Sicht genommen wurde. Ambri ist mit diesem Erfolg nur noch einen Sieg vom Ligaerhalt entfernt.

Fora schiesst Ambri zum Sieg 0:34 min, vom 11.4.2017

Wieder eine bittere Niederlage mit 2:1 n.V. - der #SCL konnte die Chancen leider nicht verwerten. Am Donnerstag alles oder nichts. #HoppSCL — SC Langenthal (@seit1946) 11. April 2017