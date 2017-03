Das Spiel in Davos läuft

Der Strafbank fernbleiben

Davos kassierte am Dienstag beim 2:3 n.V. alle 3 Gegentore im Boxplay. Der EVZ hat in den Playoffs eine überragende Quote von 25 Prozent im Powerplay und braucht dabei jeweils nur etwas mehr als 5 Minuten in Überzahl für einen Treffer. Ganz anders der HCD: Er braucht dreimal so lange für ein Powerplay-Tor.