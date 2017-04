Drei Hoffnungsschimmer für den EVZ

Die Zuger liegen in der Final-Serie gegen den SCB mit 0:2 im Hintertreffen. Drei Gründe, wieso der EVZ die Wende noch schaffen kann.

Rückblick auf die ersten beiden Final-Duelle 1:53 min, aus sportpanorama vom 9.4.2017

Zug ist nahe dran

Nach der 0:5-Schlappe im 1. Spiel folgte von Zuger Seite die Reaktion. Zwar ging auch das 2. Duell verloren (2:4), aber der EVZ zeigte sich massiv verbessert. «Wir sind sehr eng beieinander», sagt Trainer Harold Kreis. Gleiches zeigt die Statistik:

EVZ und SCB im Vergleich

EV Zug

SC Bern

Schüsse aufs Tor

66 66 Powerplay-Effizienz 14 % 18 %

Boxplay-Effizienz 82 %

86 %

Anzahl Strafminuten 28 28

Die zahlenmässigen Unterschiede sind minim. Gut möglich, dass es nur wenig braucht, damit das Momentum auf Zuger Seite kippt.

Eine Titelverteidigung ist schwierig

Die Geschichte spricht gegen eine Titelverteidigung. Letztmals wurden die ZSC Lions zweimal in Folge Meister. Dieses Kunststück der Zürcher liegt aber bereits 16 Jahre zurück (2000/2001). Die alte Floskel vom «schwierigsten vierten Sieg» hat sich zudem schon oft bewahrheitet. Besonders, wenn es um einen Meistertitel geht.

Turnarounds sind möglich

Auch dass ein vermeintlich vorentscheidender Rückstand noch aufgeholt werden kann, zeigt ein Blick in die Vergangenheit. 2007 drehte der EVZ in der Viertelfinal-Serie gegen Rapperswil gar einen 0:3-Rückstand. Auf der anderen Seite hat Bern jedoch in der Playoff-Geschichte noch nie einen 2:0-Vorsprung aus der Hand gegeben.

