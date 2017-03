EV Zug hat wieder leichtes Spiel

Heute, 22:24 Uhr, aktualisiert um 22:47 Uhr

Der EV Zug ist auf kürzestem Weg in die Playoff-Halbfinals. Die Kreis-Equipe bezwang Genf mit 5:1 und führt in der Serie mit 3:0. Biel siegt in Bern mit 6:3 und liegt in der Serie nur noch 1:2 zurück.

Bild in Lightbox öffnen. Zug - Genf 5:1 (Serie 3:0)

Bern - Biel 3:6 (Serie: 2:1)

Lausanne - Davos

Alles zu ZSC Lions - Lugano finden Sie hier Zug -Genf: McIntyre erledigt Servette Wie schon am Dienstag (5:2) entscheidet der EVZ die Partie früh. Nach drei Treffern von David McIntyre steht es bereits nach 25 Minuten 4:0. Seinen 2. Treffer erzielt der Kanadier 0,2 Sekunden vor der 1. Sirene. Das undisziplinierte McSorley-Team (57 Strafminuten) erleichtert den Zentralschweizern die Aufgabe mit groben Abwehrfehlern. Der an mehreren Gegentoren mitschuldige Keeper Robert Mayer muss wie schon am Dienstag seinen Posten frühzeitig räumen. Im letzten Drittel stimmen sich Timo Helbling (Zug) und Tim Traber (Genf) mit einer Rauferei auf Spiel 4 ein. Bern - Biel: Fatales SCB-Mitteldrittel 4 Bieler Tore im Mitteldrittel Der EHC Biel verkürzt durch einen überraschenden 6:3-Auswärtsssieg in der Serie auf 1:2. Die Befreiung für die Seeländer aus der Tormisere gelingt Marco Pedretti 12 Sekunden vor der 1. Sirene zum 1:1. Bis zur 28. Minute erhöht das McNamara-Team auf 4:1. Bei Philipp Wetzels 3:1 patzt auch der bisher so souveräne Leonardo Genoni. Durch zahlreiche Strafen gefährden die Gäste den Sieg im Schlussdrittel nochmals. Die Torumrandung, der starke Jonas Hiller und die Aberkennung eines Treffers verhindern aber, dass dem Meister die Aufholjagd gelingt. Lausanne - Davos Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 09.03.17, 20:10 Uhr

boe