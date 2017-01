Kossmann in Ambri angeblich entlassen

Hans Kossmann ist nicht mehr Trainer des HC Ambri-Piotta. Das NLA-Schlusslicht trennt sich laut einer Meldung der Zeitung «La Regione» vom Kanada-Schweizer.

Kossmann stand bei Ambri seit Oktober 2015 an der Bande. In der aktuellen NLA-Saison haben die Leventiner einen schweren Stand. Der Klub steckte von Beginn weg in sportlichen Schwierigkeiten und ist aktuell das Tabellen-Schlusslicht.

Als Nachfolger soll der Kanadier Gordie Dwyer, der aktuelle Headcoach von Medvescak Zagreb (KHL), übernehmen.

Die Freistellung Kossmanns wurde bislang weder vom Klub noch von Präsident Filippo Lombardi bestätigt.