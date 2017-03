Lausanne - Davos: Ein Duell auf Augenhöhe?

Heute, 9:12 Uhr

Lausanne - Davos: Diese Affiche wird uns in den Playoffs zum 1. Mal beschert. Der Viertelfinal kündigt sich offen an. Die Bündner müssen dabei aber aus ihren Köpfen verdrängen, dass sie in dieser Saison vom LHC gedemütigt wurden.

Bild in Lightbox öffnen. Was spricht für wen? Für Lausanne: Die Waadtländer sorgten mit Rang 4 für die positive Überraschung in der Regular Season 2016/17. Warum also sollen sie nicht gleich für den nächsten Coup fähig sein?

2016/17. Warum also sollen sie nicht gleich für den nächsten Coup fähig sein? Mit dem Wechsel auf der Trainerposition hat sich die Spielweise augenfällig gewandelt – von ultradefensiv zu aggressiv und unterhaltsam (siehe weiter unten).

und unterhaltsam (siehe weiter unten). Der LHC beherrscht von allen 12 NLA-Teams mit einer Ausbeute von 21,59 Prozent das Überzahl-Spiel am besten. Für Davos: Die Routine ! Die Bündner sind regelmässiger Playoff-Gast und haben die «heisse Phase» seit dem Wiederaufstieg im Jahr 1993 nie mehr verpasst.

! Die Bündner sind regelmässiger Playoff-Gast und haben die «heisse Phase» seit dem Wiederaufstieg im Jahr 1993 nie mehr verpasst. Das Kader ist breit aufgestellt. Mit Andres Ambühl, Perttu Lindgren, Enzo Corvi und Marc Wieser kamen bisher gleich 4 Stürmer auf 37 Skorerpunkte oder mehr.

Mit Andres Ambühl, Perttu Lindgren, Enzo Corvi und Marc Wieser kamen bisher gleich 4 Stürmer auf 37 Skorerpunkte oder mehr. Das nennt man Timing: Die Verletztenliste des HCD ist stark reduziert. Grégory Sciaroni oder Marc Aeschlimann, die Langzeit-Ausfälle, sind mit Schwung zurück im Team. Lausanne - Davos: Die Statistiken

Lausanne

Davos

Topskorer Jeffrey Dustin 46

Andres Ambühl 41

Bester Torschütze

Jeffrey Dustin 18 Marc Wieser 21

Bester Assistgeber

Jonas Junland 31

Andres Ambühl 29

Skorerpunkte Verteidiger

Jonas Junland 39 Beat Forster 28

Fangquote Torhüter

Cristobal Huet 91,88% Gilles Senn 91,05%

Joren van Pottelberghe 90,62%



Meiste Strafminuten

John Gobbi 73'

Perttu Lindgren 70'

Beste +/-Bilanz

Jeffrey Dustin +9

Noah Schneeberger +12

Perttu Lindgren +12

Quote Powerplay

21,59% 21,19%







Quelle: sihf.ch





Ratushny vs. Del Curto: Das ungleiche Trainer-Duell Bild in Lightbox öffnen. Die Coachingpositionen sind bei den beiden Playoff-Gegnern grundverschieden besetzt. Der Kanadier Dan Ratushny (46) wirkt erst seit vergangenem Herbst in der Romandie – unter ihm hat eine völlig neue Mentalität Einzug gehalten. Er wird auch darum als Heilsbringer gefeiert, weil er im Team die taktischen Fesseln lockerte. Auf der anderen Seite steht Arno Del Curto (60) in seiner 21. Saison. Unter ihm verpasste der HCD die Playoffs noch nie. Der St. Moritzer ist ein Meister der Motivation, aber auch des Understatements, und er hat immer wieder junge Spieler nachgezogen. Gut zu wissen Im HCD-Tor sind die Playoff-Rookies Gilles Senn (20) und Joren van Pottelberghe (19) zusammen jünger als Lausanne-Keeper Cristobal Huet (41).

Mit einem 8:1 im Oktober 2016 fügten die Waadtländer Davos die höchste Saisonniederlage zu. Die Direktduelle: 6:6-Punkte 14.10.2016: Davos - Lausanne 4:1

15.10.2016: Lausanne - Davos 8:1

02.12.2016: Davos - Lausanne 1:3

27.01.2017: Lausanne - Davos 2:5 Das sagen unsere Experten Buchli vs. Bürer zur Serie Lausanne - Davos 2:30 min, vom 4.3.2017 Start der Serie Samstag, 4. März, 20:15 Uhr: Lausanne - Davos Wer löst das Halbfinal-Ticket? Optionen Lausanne Davos Sendebezug: SRF zwei, sportpanorama, 26.02.2017 18:10 Uhr

bud